Меркель предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что суверенитет Беларуси будет соблюден.

Меркель: Граждане Беларуси должны иметь возможность бороться за свои права без вмешательства извне с какой бы то ни было стороны Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель 28 августа на пресс-конференции в Берлине предостерегла Россию от силового вмешательства в Беларуси. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер выразила надежду на то, что суверенитет Беларуси будет соблюден. По ее словам, белорусские граждане, протестующие против действующих властей страны, должны иметь возможность бороться за свои права "без вмешательства извне с какой бы то ни было стороны".

Также Меркель раскритиковала заявление президента РФ Владимира Путина о создании полицейского резерва в связи с ситуацией в Беларуси.

"Я надеюсь, что эти силы не будут задействованы", – подчеркнула канцлер Германии.

В вышедшем 27 августа интервью телеканалу "Россия 24" Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси, а также о том, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси более нейтральная, чем у других стран, которые, по его мнению, пытаются вмешаться в происходящее.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Акции протеста проходят в Беларуси ежедневно.