В МВД Беларуси рассказали, сколько задержали на акциях протеста 27 августа

По данным министерства внутренних дел Беларуси, вчера в акциях протеста участвовало почти пять тысяч человек. Всего было задержано 114 человек, в том числе 50 журналистов.

На улицы Минска вышло около пяти тысяч протестующих, сообщило МВД Беларуси Фото: EPA

В Беларуси во время протестных акций в четверг, 27 августа, за "административные нарушения" задержали 114 человек. Об этом говорится в пресс-релизе министерства внутренних дел страны за 28 августа.

По данным МВД, вчера в акциях протеста участвовало около пяти тысяч человек. В провластных митингах участвовало более 2400 человек.

Наиболее активные протестные акции проходили в Минске, сообщили в МВД Беларуси. В частности, у Красного костела на площади Независимости МВД собралось 1,4 тыс. человек, уточнили в МВД.

В милицию забрали около 50 журналистов, но по итогам проверок всех отпустили.

"Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", – говорится в релизе.

Одному журналисту полицейские выписали административный протокол. Еще одного иностранного журналиста выслали из страны в добровольном порядке, добавили в министерстве.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека. 25 августа в Беларуси началась вторая волна задержаний, в разных городах страны задержали 36 человек и составили около 100 протоколов.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Россия по просьбе Лукашенко уже сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям в разгоне "экстремистских элементов".