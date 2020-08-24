ГОРДОН
 
 
МИР

Литва обвинила Беларусь в нарушении воздушного пространства

В МИД Литвы утверждают, что 23 августа в воздушное пространство страны залетел белорусский вертолет Ми-24. На таких вертолетах белорусские силовики "пресекали" полет воздушных шаров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Беларуси сообщали о задействованных вертолетах сил ПВО
В Беларуси сообщали о задействованных вертолетах сил ПВО
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Telegram

Вертолет из Беларуси нарушил воздушное пространство Литвы, заявили 24 августа в литовском внешнеполитическом ведомстве.

"24 августа посол Беларуси в Литве Валериюс Барановскис был вызван в МИД, ему вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики. Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18.50 пересек литовскую государственную границу в Медининкяй", – сообщили в МИД Литвы.

Литовские дипломаты рассказали, что Вильнюс призвал Беларусь "к выяснению обстоятельств инцидента и недопущению повторения подобных нарушений".

Перед этим Белорусь обвинила Литву в нарушении своего воздушного пространства на том же участке литовско-белорусской границы. "С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", – говорится в сообщении МИД Беларуси. В Минске утверждают, что полет шаров "пресекли без применения оружия" экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО.

Отношения между Литвой и Беларусью осложнились после выборов президента Беларуси в связи с протестами белорусов против действий властей. В Литву выехала оппозиционер Светлана Тихановская, которая была главным конкурентом президента Беларуси Александра Лукашенко.

23 августа в Литве в поддержку протестующих белорусов создали живую цепь, которая растянулась от Вильнюса до границы с Беларусью. Участие в мероприятии приняли около 30 тыс. человек, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президенты страны Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: Беларусь, выборы, Литва, граница, вертолет, ПВО, воздушное пространство, МИД Литвы, нота протеста, посол, нарушение, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
"Наслаждаюсь собой". Девушка Остапчука рассказала о своем новом статусе
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак: Короче, еду в Чикаго учиться на кинокомпозитора
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
"Платье выделило кормящую грудь в синих венах", "Не для такого места такие "откровения". Джамалу раскритиковали за откровенный наряд в День Независимости
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
Внук Пугачевой переболел COVID-19 и заразил своих друзей
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
"Дядя Джастин". Бибер показал новорожденную племянницу
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Моя мамочка". Бабкин показал свою маму
"Моя мамочка". Бабкин показал свою маму
"Самая лучшая песня". Ротару обнародовала фото с сыном
"Самая лучшая песня". Ротару обнародовала фото с сыном
"Блуд", "Суперчикса". Дорофеева снялась для видео топлес
"Блуд", "Суперчикса". Дорофеева снялась для видео топлес
Седокова засветила кольцо на безымянном пальце. Видео
Седокова засветила кольцо на безымянном пальце. Видео
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Столичные власти 25 августа перекроют центральную улицу ради съемок фильма с участием Ван Дамма
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Били и душили". Хилтон рассказала об издевательствах, которые пережила в школе-интернате
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  "Гуччидед". Рэпер Серега презентовал сольную композицию. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса исполнили в центре Киева самые известные хиты, написанные за годы независимости Украины. Видео
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
"Детская мечта". Dzidzio отреагировал на присвоение звания заслуженного артиста
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
"Восстать из пепла". Лопес заявила о благотворительной инициативе в поддержку жителей Бейрута
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
Ани Лорак в Греции позировала в вышиванках. Фото
"Этот язык ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
"Этот язык – ужас, так и хочется съездить по губам". Подписчики Каменских попросили ее спрятать язык
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
Умер тесть Порошенко. Названы дата и время прощания
  Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
Барских спел дуэтом с армянским певцом Джаро. Аудио
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как ему снимают грим после съемок
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
Балерина Шишпор получила звание народной артистки Украины
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS