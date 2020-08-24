"Запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой". Беларусь обвинила Литву в нарушении воздушного пространства

Силы противовоздушной обороны Беларуси сбили воздушные шары, прилетевшие со стороны соседней Литвы. В министерстве иностранных дел Беларуси уверяют, что шары были с антигосударственной символикой.

Беларусь обвинила Литву в нарушении воздушного пространства государства. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Беларуси в Telegram-канале.

"23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", – говорится в сообщении.

В МИД Беларуси отметили, что полет шаров "пресекли без применения оружия" экипажи вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО.

"Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", – отметили в МИД.

23 августа в Литве в поддержку протестующих белорусов создали живую цепь, которая растянулась от Вильнюса до границы с Беларусью. Участие в мероприятии приняли около 30 тыс. человек, в том числе президент Литвы Гитанас Науседа и экс-президенты страны Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.