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Волкер: Если Беларусь устоит, протестующие в Хабаровске скажут: "У них получилось, поэтому мы будем продолжать"

Экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что если протестующие в Беларуси не достигнут своих целей, это будет иметь негативные последствия для Украины.

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Волкер: Солидарность и поддержка Беларуси со стороны Украины это очень важно
Волкер: Солидарность и поддержка Беларуси со стороны Украины – это очень важно
Фото: rada.gov.ua

Ситуация в Беларуси, где люди вышли на протесты против действующей власти, может стать примером для россиян. Об этом бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил 21 августа "Голосу Америки".

"Если Беларуси удастся устоять, люди в России начнут спрашивать: "А может, и нам удастся?" Протестующие в Хабаровске скажут: "У них получилось, поэтому мы будем продолжать протесты", – сказал он.

Американский дипломат считает, что от ситуации в Беларуси зависит и Украина.

"Если же Беларусь поддастся – это затянет кольцо вокруг Украины еще больше, и это точно не в интересах Украины. Поэтому солидарность и поддержка Беларуси со стороны Украины – это очень важно", – объяснил Волкер.

15 августа жители Хабаровска, которые вышли на протесты в связи с задержанием губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля, поддержали белорусов.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов, однако правозащитники и белорусские СМИ сообщают о большем числе жертв. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.

17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, протесты, Хабаровск, Курт Волкер, протесты в Беларуси
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