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ПОЛИТИКА

Любое внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси недопустимо – Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимым вмешательство любых стран, и прежде всего Российской Федерации, во внутренние дела Беларуси.

В Беларуси с 9 августа не прекращаются антиправительственные протесты люди протестуют против признания результатов выборов президента страны
В Беларуси с 9 августа не прекращаются антиправительственные протесты – люди протестуют против признания результатов выборов президента страны
Фото: ЕРА

Любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси недопустимо. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 28 августа и уточнил, что прежде всего речь идет о вмешательстве России, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Хочу подчеркнуть, что Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, решение этого глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, Организации договора коллективной безопасности, где Россия играет ведущую роль", – сказал министр.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям. При этом 28 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос российских журналистов о численности и характере вооружения резерва силовиков.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Десятки людей остаются в СИЗО.

Задержанные рассказывали, что правоохранители издевались над ними – раздевали догола и избивали. Белорусский правозащитный центр "Весна" задокументировал более 600 фактов насилия со стороны силовых структур и собирается передать эту информацию в Комитет ООН против пыток.

Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. Она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

Теги: Россия, Беларусь, Дмитрий Кулеба, Российская Федерация, брифинг, протесты в Беларуси
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