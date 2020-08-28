Любое внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси недопустимо – Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимым вмешательство любых стран, и прежде всего Российской Федерации, во внутренние дела Беларуси.

В Беларуси с 9 августа не прекращаются антиправительственные протесты – люди протестуют против признания результатов выборов президента страны Фото: ЕРА

Любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси недопустимо. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 28 августа и уточнил, что прежде всего речь идет о вмешательстве России, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Хочу подчеркнуть, что Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию Беларуси, решение этого глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ, Организации договора коллективной безопасности, где Россия играет ведущую роль", – сказал министр.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация по просьбе президента Беларуси Александра Лукашенко сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям. При этом 28 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос российских журналистов о численности и характере вооружения резерва силовиков.