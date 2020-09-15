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Кулеба уверен, что безвизовому режиму Украины с Евросоюзом ничего не угрожает

У западных партнеров нет предметных претензий к работе украинской антикоррупционной инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Ни о каком "желтом" и тем более "красном" свете, который выставляет Украине Запад, говорить не приходится, есть нормальный диалог Кулеба
Ни о каком "желтом" и тем более "красном" свете, который выставляет Украине Запад, говорить не приходится, есть нормальный диалог – Кулеба
Скриншот: Свобода слова на ICTV / Facebook

Безвизовому режиму Украины с Евросоюзом из-за якобы претензий к работе украинских антикоррупционных органов ничего не угрожает. Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Так глава МИД прокомментировал слова ведущего программы Вадима Карпьяка о том, что в Конституционный Суд Украины было подано пять исков, которые ставят под удар независимость антикоррупционных органов Украины, в частности Национального антикоррупционного бюро, Антикоррупционного суда Украины, систему электронного декларирования чиновниками. 

"А эта независимость – залог успешной евроинтеграционной деятельности Украины, безвизового режима и западной финансовой помощи", – подчеркнул ведущий.

В ответ на это Кулеба заявил, что с 2014 года – с момента подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС – слышит сигналы о важности антикоррупционной структуры, видел, как сложно она рождалась, как работает теперь.

"Безусловно, всегда в стране есть некто, кто хочет помешать этой работе. Но иски в Конституционный Суд – очевидно, это не позиция государства, а только отдельных лиц... Я много общаюсь с нашими [западными] парнерами и не слышу каких-то предметных претензий о том, что мы разрушили антикоррупционную инфраструктуру", – подчеркнул он.

По мнению Кулебы, безвизовому режиму Украины с Евросоюзом ничего не угрожает.

"Ни о каком "желтом" и тем более "красном" свете, который выставляет Украине Запад, говорить не приходится – есть нормальный диалог", – уточнил он.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня 2017 года. Для краткосрочных поездок за границу гражданам Украины достаточно иметь биометрический паспорт.

3 сентября 2020 года послы стран "Большой семерки" призвали Украину сохранять независимость антикоррупционных органов. Это является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС, и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений, говорится в заявлении.

Теги: МИД, коррупция, Конституционный Суд, безвизовый режим, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, НАБУ, Евросоюз, САП, Высший антикоррупционный суд Украины
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