В МВФ напомнили Украине о необходимости сохранять независимость антикоррупционных органов

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что дискуссии по поводу текущей программы stand-by для Украины продолжаются.

Ключевым элементом взаимодействия Международного валютного фонда и Украины в последние годы является создание эффективной системы противодействия коррупции. Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге 10 сентября.

По его словам, поддержание независимости и целостности Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда является ключевым компонентом структурных реформ в Украине, а также предварительным условием текущей программы поддержки МВФ.

Райс отметил, что дискуссии по поводу программы stand-by для Украины сейчас продолжаются, однако дату приезда миссии МВФ в Украину назвать не смог.

Заявление МВФ появилось на фоне решения Конституционного Суда Украины о незаконности указа о назначении директора НАБУ Артема Сытника и отставки главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита.

Райс заявил в июне, что Фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

В Кабинете Министров Украины рассчитывают, что второй транш Международного валютного фонда страна получит до конца 2020 года, сообщил "Укринформ", ссылаясь на источники.