"Базовый сценарий малореалистичен". Глава совета НБУ спрогнозировал сотрудничество Украины и МВФ в 2020 году

Глава совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин считает, что в 2020 году Украина получит по новой программе от Международного валютного фонда не два транша, как предполагалось ранее, а один.

Данилишин считает, что приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ в Украине Фото: Богдан Данилишин / Facebook

До конца 2020 года Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) один транш. Такое мнение председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин выразил 25 августа в Facebook.

"Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года – в сентябре и декабре – малореалистичен. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение одного транша в четвертом квартале 2020 года", – сказал он.

Глава совета НБУ считает, что плановый пересмотр программы сотрудничества Украины с МВФ "должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировкой на поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов".

"Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины", – заявил Данилишин.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил в июне, что фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что Украина успешно движется к выполнению положений меморандума о сотрудничестве с МВФ. По его словам, точные даты получения очередного транша кредита будут известны в конце августа.