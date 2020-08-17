Точная дата второго транша Украине от МВФ будет известна в конце августа – глава НБУ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал, что Украина успешно движется по выполнению положений меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом. По его словам, точные даты получения очередного транша кредита будут известны в конце августа.

Кредит от МВФ в размере $5 млрд будут перечислять четырьмя траншами Фото: depositphotos.com

Свежий макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) построен на предположении, что Украина получит в этом году второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by, сказал в интервью "РБК-Украина" глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы успешно движемся по выполнению положений меморандума (с МВФ), в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", – сказал глава центробанка.

По поводу сроков Шевченко отметил, что сейчас еще отпускной сезон и точные даты получения кредита будут известны ближе к концу августа.

Но, по его словам, он уже начал проводить встречи с наблюдательными советами государственных банков по поводу выполнения программы по снижению проблемных кредитов в госбанках, как это и предусмотрено меморандумом с МВФ.

"Этот структурный маяк выполнен и мы двигаемся дальше", – пояснил глава НБУ.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. эту сумму решили перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил в июне, что МВФ планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Программа финансирования от МВФ призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики "в лучших традициях популизма" распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничестве. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.