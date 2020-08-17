ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Точная дата второго транша Украине от МВФ будет известна в конце августа – глава НБУ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал, что Украина успешно движется по выполнению положений меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом. По его словам, точные даты получения очередного транша кредита будут известны в конце августа.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кредит от МВФ в размере $5 млрд будут перечислять четырьмя траншами
Кредит от МВФ в размере $5 млрд будут перечислять четырьмя траншами
Фото: depositphotos.com

Свежий макропрогноз Национального банка Украины (НБУ) построен на предположении, что Украина получит в этом году второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by, сказал в интервью "РБК-Украина" глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы успешно движемся по выполнению положений меморандума (с МВФ), в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", – сказал глава центробанка.

По поводу сроков Шевченко отметил, что сейчас еще отпускной сезон и точные даты получения кредита будут известны ближе к концу августа.

Но, по его словам, он уже начал проводить встречи с наблюдательными советами государственных банков по поводу выполнения программы по снижению проблемных кредитов в госбанках, как это и предусмотрено меморандумом с МВФ.

"Этот структурный маяк выполнен и мы двигаемся дальше", – пояснил глава НБУ.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. эту сумму решили перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита Международного валютного фонда.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил в июне, что МВФ планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Программа финансирования от МВФ призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина отмечал, что некоторые украинские политики "в лучших традициях популизма" распространяют недостоверную информацию о содержании меморандума о сотрудничестве. В частности, глава правительства говорил, что Фонд не выставлял требований о повышении пенсионного возраста или тарифов.

Теги: МВФ, НБУ, реформы, кризис, Джерри Райс, финансы, Кирилл Шевченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена бывшего нардепа Гаврилюка: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Я, "Побєда" і Берлін". В день рождения Кузьмы во Львове начали снимать фильм по мотивам его повести
"Я, "Побєда" і Берлін". В день рождения Кузьмы во Львове начали снимать фильм по мотивам его повести
"Анжуля западает на фейковых мореманов". Кричевский показал фото с женой
"Анжуля западает на фейковых мореманов". Кричевский показал фото с женой
"Птенчики". Жена Monatik показала подросших сыновей
"Птенчики". Жена Monatik показала подросших сыновей
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Танцы со звездами"
  Money Power Glory. The Weeknd и Лана Дель Рэй презентовали песню. Аудио
  Money Power Glory. The Weeknd и Лана Дель Рэй презентовали песню. Аудио
"Love. Peace. Kuzma". Шуров в день рождения Кузьмы встретился с его женой и дочерью
"Love. Peace. Kuzma". Шуров в день рождения Кузьмы встретился с его женой и дочерью
"Паша тебя терпеть не мог!" Экс-жена Павлика обратилась к его новой супруге
"Паша тебя терпеть не мог!" Экс-жена Павлика обратилась к его новой супруге
"Хочу поделиться счастьем". Тодоренко научила сына говорить "волшебные" слова.
"Хочу поделиться счастьем". Тодоренко научила сына говорить "волшебные" слова.
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Многодетные мамы становятся соблазнительнее". Бабкина засветила тело в нюдовом боди
"Многодетные мамы становятся соблазнительнее". Бабкина засветила тело в нюдовом боди
"Мир перевернулся от осознания, скольких я могла заразить". Зюбина показала результаты теста на коронавирус
"Мир перевернулся от осознания, скольких я могла заразить". Зюбина показала результаты теста на коронавирус
Ефросинина показала семейный отдых на яхте
Ефросинина показала семейный отдых на яхте
  Levitating. Дуа Липа и Мисси Эллиотт выпустили клип на ремикс, вдохновленный Мадонной. Видео
  Levitating. Дуа Липа и Мисси Эллиотт выпустили клип на ремикс, вдохновленный Мадонной. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
Друг Легкоступовой обвинил в ее карьерных неудачах Пугачеву
Друг Легкоступовой обвинил в ее карьерных неудачах Пугачеву
Лорак показала повзрослевшую дочь на яхте. Фото
Лорак показала повзрослевшую дочь на яхте. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS