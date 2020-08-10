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В Минске стреляли по демонстрантам, Украина планирует получить еще $1,4 млрд от МВФ. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 10 августа.

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Украина хочет перейти на новый формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов
Украина хочет перейти на новый формат сотрудничества с МВФ и минимизировать зависимость от внешних кредиторов
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Протесты в Беларуси

В Минске и других городах Беларуси 10 августа прошли массовые протестные акции, волна задержаний прошла в Минске в районе гостиницы "Юбилейная", где собралось несколько сотен человек. Силовики задержали более 10 человек.

В минском микрорайоне Каскад на улице Кальварийской силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. По информации издания "Наша Ніва", одна из пуль попала в журналистку Наталью Лубневскую, ее отвезли в больницу, она не чувствовала ног.

Тихановская не признала результат

Штаб белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской заявил, что не признает результаты выборов президента Беларуси и подал жалобу в Центризбирком страны. По информации штаба, во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за Тихановскую.

Сотрудничество с МВФ

Украина рассчитывает получить до конца года $1,4 млрд от Международного валютного фонда. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"До конца года мы еще рассчитываем на кредит от Всемирного банка на сумму $700 млн, $1,4 млрд от МВФ, предусмотренных двумя пересмотрами программы в этом году, и 1,2 млрд по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС", – отметил он.

Катастрофа самолета МАУ

В Иране заявили, что не будут платить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый в январе самолет Boeing 737-800 рейса PS752, потому что самолет застраховали европейские компании. Такое заявление сделал глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.

Война в Украине

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших от вооруженных конфликтов. Об этом говорится в ежегодном докладе за 2019 год о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине. По состоянию на 31 декабря 2019 года вынужденными переселенцами из-за вооруженной агрессии РФ против Украины стали более 190 тыс. детей.

Взрывчатка в посольствах

Информация о взрывчатке поступила в 15.00 на электронную почту одного из посольств. В сообщении было сказано, что заминированы дипломатическая миссия и еще несколько посольств в разных концах города. В полиции не уточнили, какие именно посольства были указаны в списке.

Теги: Украина, Иран, МВФ, посольство, Минск, дети, война в Украине, задержание, Сергей Марченко, крушение самолета МАУ в Иране, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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