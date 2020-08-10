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Иран заявил, что не будет платить компенсацию МАУ за сбитый самолет

Глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании. Поэтому, по его словам, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не получит компенсации от Ирана.

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Иранская сторона заявила, что сбитый самолет был застрахован европейскими компаниями
Иранская сторона заявила, что сбитый самолет был застрахован европейскими компаниями
Фото: EPA

В Иране заявили, что не будут платить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый в январе самолет Boeing 737-800 рейса PS752, потому что самолет застраховали европейские компании. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Центральной страховой организации Ирана Голамрезу Сулеймани.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", – сказал Сулеймани.

В сообщении уточняется, что комментарий Сулеймани касался самолета, а не возможной компенсации семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

Иран заявил ранее, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 30 июля уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения".

Первый раунд переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране прошел 30 июля в Киеве и длился 11 часовСледующий раунд переговоров о компенсациях запланирован на октябрь. Украина от иранской стороны рассчитывает получить всю информацию по обстоятельствам  крушения самолета.

Теги: Иран, МАУ, жертвы, выплаты, авиакомпания, крушение самолета МАУ в Иране, компенсация
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