Иран заявил, что не будет платить компенсацию МАУ за сбитый самолет

Глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании. Поэтому, по его словам, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не получит компенсации от Ирана.

В Иране заявили, что не будут платить компенсацию авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за сбитый в январе самолет Boeing 737-800 рейса PS752, потому что самолет застраховали европейские компании. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Центральной страховой организации Ирана Голамрезу Сулеймани.

"Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими страховыми компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию", – сказал Сулеймани.

В сообщении уточняется, что комментарий Сулеймани касался самолета, а не возможной компенсации семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.