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Сумму компенсации за сбитый самолет МАУ в Иране не определили – Кулеба

Если иранская сторона будет затягивать переговоры по выплатам компенсаций, Украина прибегнет к альтернативному сценарию, чтобы любым путем добиться выплат, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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На определение суммы компенсаций за сбитый Boeing нужно время
На определение суммы компенсаций за сбитый Boeing нужно время
Фото: ЕРА

В настоящее время нет ответа на вопрос о сумме компенсаций за сбитый самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 31 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Ответа на вопрос, какова будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, потому что является результатом учета всех факторов", – подчеркнул министр.

Кулеба заверил, что если Иран будет затягивать переговоры по выплатам компенсаций, Украина будет готова к альтернативному сценарию, чтобы любым путем добиться  выплат.

"Хочу подчеркнуть, что Украина в этом процессе выступает как движущая сила", – сказал он.

Министр отметил, что Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Иран со своей стороны заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

24 июля в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о выводах участников группы расследования крушения Boeing во Франции. По данным МИД, эксперты пришли к выводу, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили ракетой.

Теги: авиакатастрофа, МАУ, Дмитрий Кулеба, расследование, Boeing, крушение самолета МАУ в Иране
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