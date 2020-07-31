Сумму компенсации за сбитый самолет МАУ в Иране не определили – Кулеба

Если иранская сторона будет затягивать переговоры по выплатам компенсаций, Украина прибегнет к альтернативному сценарию, чтобы любым путем добиться выплат, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На определение суммы компенсаций за сбитый Boeing нужно время Фото: ЕРА

В настоящее время нет ответа на вопрос о сумме компенсаций за сбитый самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 31 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ответа на вопрос, какова будет сумма компенсаций, пока нет. Сумма не берется с неба, потому что является результатом учета всех факторов", – подчеркнул министр.

Кулеба заверил, что если Иран будет затягивать переговоры по выплатам компенсаций, Украина будет готова к альтернативному сценарию, чтобы любым путем добиться выплат.

"Хочу подчеркнуть, что Украина в этом процессе выступает как движущая сила", – сказал он.

Министр отметил, что Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Иран со своей стороны заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса "займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.