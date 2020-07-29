В Украине сегодня начинаются переговоры с Ираном о сбитом самолете МАУ

Замглавы МИД Украины Евгений Енин считает, что переговоры с Ираном о сбитом самолете МАУ будут длительными и очень непростыми.

Накануне Енин встретился с послами и представителями посольств государств, которые потеряли своих граждан в результате крушения самолета МАУ Фото: Eugene Enin / Facebook

В Украине 29 июля начинаются переговоры с Ираном о сбитом самолете "Международных авиалиний Украины". Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

Накануне переговоров он встретился с послами и представителями посольств государств, которые потеряли своих граждан в результате крушения самолета рейса PS752 в небе над Тегераном.

"Впереди длительные и очень непростые переговоры, но мы все объединены единой целью – установить справедливость по отношению к каждой жертве этой страшной авиакатастрофы. Все виновные должны понести ответственность!" – подчеркнул Енин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

24 июля в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о выводах участников группы расследования крушения Boeing во Франции. По данным МИД, эксперты пришли к выводу, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили ракетой.