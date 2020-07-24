МИД Украины раскрыл данные черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

Участники расследования убедились, что катастрофа самолета "Международных авиалиний Украины" произошла из-за ракетной атаки, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Результаты расшифровки информации из черных ящиков сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 убедили всех участников расследования в том, что самолет сбили ракетой. Об этом 24 июля сообщила "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Расшифровку данных двух черных ящиков закончили во Франции 23 июля. В министерстве подтвердили, что во Франции завершили расшифровку информации с параметрического (FDR) и речевого (CVR) бортовых регистраторов самолета рейса PS752.

"Результаты расшифровки информации с черных ящиков, выполненной в лаборатории Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (Франция), убедили всех участников международного расследования в том, что катастрофа рейса PS752 произошла вследствие ракетной атаки", – рассказали в МИД.

По информации МИД, данные FDR показали, что с начала работы регистратора до момента остановки записи не обнаружили никаких технических отказов или других негативных факторов, которые могли повлиять на безопасность выполнения полета.

Информация с CVR тоже показала отсутствие отклонений в работе экипажа с момента запуска двигателей до остановки записи речевого регистратора.

В министерстве добавили, что комиссия по техническому расследованию продолжает работу, соблюдая международные практики технического расследования авиационных событий. В состав комиссии входят эксперты Национального бюро Украины по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины".