Черные ящики сбитого МАУ прибыли во французское бюро для расшифровки

Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран уже прибыла во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с регистратором полетных данных и речевым самописцем. Сегодня начинаются работы по расшифровке.

Иранские следователи сегодня прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) вместе с бортовыми самописцами самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит иранскими ПВО 8 января 2020 года вблизи Тегерана. Об этом бюро сегодня сообщило в своем Twitter.

"Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных и речевым самописцем", – говорится в сообщении.

В настоящее время стороны ведут предварительные обсуждения.

@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Iran's AAIB team has arrived at @BEA_Aero with FDR & CVR / A technical cooperation program agreement has been signed between @BEA_Aero & Iran's AAIB on July 4 / Preliminary discussions between all stakeholders in progress. — BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020

Ожидается, что расшифровка самописцев начнется сегодня и займет около пяти дней.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.