ГОРДОН
 
 
МИР

Во Франции подтвердили доставку черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщили, что черные ящики сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ ведомство получит 20 июля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Борт МАУ потерпел крушение 8 января
Борт МАУ потерпел крушение 8 января
Фото: ЕРА

Во французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) агентству AFP подтвердили, что в страну прибыли бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение под Тегераном 8 января.

Собеседник агентства отметил, что черные ящики прибыли в страну, а в BEA их доставят в понедельник, 20 июля.

По данным AFP, самописцы будет изучать международная команда из 20 специалистов.

О передаче черных ящиков Франции 17 июля сообщил замглавы МИД Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

В МИД Украины в начале июля говорили, что расшифровка самописцев начнется 20 июля и займет около пяти дней.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Теги: Франция, самолет, авиакатастрофа, МАУ, крушение, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
"Лицом к лицу". Королева Великобритании с мечом в руках посвятила 100-летнего Томаса Мура в рыцари. Фото
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
  Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
"Сплю ногами вверх". Девушка Остапчука рассказала интересные факты о себе
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
Беременная звезда сериала "Однажды под Полтавой" Саливанчук обнародовала фото с венчания
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"У меня ломка по ним в Америке", "Только полиции не хватает". Мозговая показала "наркотики"
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
"Унылые коридоры можно использовать для съемки фильма "Сталкер". Кухар показала, как выглядит Киевское хореографическое училище
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя". Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
"Детское личико". 50-летняя Лопес удивила фанов юным лицом. Фото
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
  "Карпаты. Место силы". Руслана призвала сохранить Карпаты и показала, как их уничтожают. Видео
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
Ребрик показала киношных родственников – бывшего любовника-миллионера и 18-летнюю дочь
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
  "Ноги Тодоренко и грудь, как у Ивлеевой". Jerry Heil запела на русском языке. Аудио
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Второй участницей "Танцев со звездами" стала экс-солистка "ВИА Гры"
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
Супруга Андрея Шевченко поделилась снимками семейного отдыха в Италии
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
"Какой красивый". Лазарев позировал с расстегнутыми штанами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Копия Филипп". Стоцкая показала девятилетнего сына
"Мама как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Мама – как девочка, особенно вид сзади". 63-летняя мать певицы Loboda показала свою тренировку на отдыхе
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
"Насколько же гармонично смотрятся вместе, не то что с наглой выскочкой". Сын Джигарханяна показал свежее фото отца
  Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
Добкин о Кернесе: Последние несколько лет мы друг друга с днем рождения не поздравляем
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
"Чувствую, насмеюсь". Бадоева отправилась на нудистский пляж в Хорватии
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
71-летний Леонтьев обнародовал фото с американской моделью
"Когда в Голливуд, Яна?" Jerry Heil снялась в документальном фильме о творческой элите страны
"Когда в Голливуд, Яна?" Jerry Heil снялась в документальном фильме о творческой элите страны
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
Деми Мур показала, как гримеры превращают ее в платиновую блондинку
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS