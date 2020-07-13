Гибель щенков на борту МАУ. Причину смерти животных все еще не установили

"Международные авиалинии Украины" заявили, что для установления причины гибели щенков на рейсе Киев – Торонто нужен отчет канадской стороны.

Причину гибели 38 щенков на борту самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса Киев – Торонто до сих пор устанавливают. Об этом Общественному сообщили в пресс-службе МАУ.

"К сожалению, причина гибели животных не установлена. Основанием для ее установки является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой", – рассказали в компании.

В компании напомнили, что на время собственного служебного расследования отстранили от работы руководителя дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению наложили эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года.

Кроме того, в рамках открытого уголовного производства еще в июне авиакомпания начала процесс предоставления документов Бориспольскому участку Национальной полиции Украины.

Самолет с 38 мертвыми щенками прибыл в Торонто 13 июня. Канадские власти начали расследование происшествия, полиция Киевской области инициировала уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Авиакомпания МАУ 16 июня заявила, что постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны с соблюдением всех международных процедур. Смерть собак в МАУ сначала не подтверждали, однако 19 июня опубликовали в Facebook пост, в котором с сожалением признали "трагическую гибель животных на нашем рейсе".

22 июня канадское СМИ National Post сообщило, что некоторые клетки были обмотаны пленкой и животные задохнулись в жаркую погоду.