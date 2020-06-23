Гибель щенков на рейсе МАУ. Авиакомпания отстранила главу отдела по грузовым перевозкам

В компании "Международные авиалинии Украины" заявили, что регулярно проходят аудит IOSA по стандартам безопасности полетов, среди которых и стандарты перевозки животных.

В МАУ заявили, что грузовой отсек, где находились щенки, вентилировался Фото: depositphotos.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала служебное расследование по факту гибели 38 щенков на рейсе Киев – Торонто, в ходе которого компания отстранила руководителя дирекции по грузовым перевозкам и логистике, говорится на сайте авиаперевозчика.

Также МАУ наложила эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767 начиная с 19 июня 2020 года. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства начался процесс предоставления документов Национальной полиции Украины.

В компании отметили, что регулярно проходят аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартам, регулирующим в том числе перевозки животных.

"Что касается перевозки животных непосредственно рейса Киев – Торонто, то все животные имели коммерческое назначение. Только одно животное летело с пассажиром. Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и т.д. Стоит добавить, что перевозка породистых щенков, особенно брахицефалов, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеет определенные риски, о которых знают и понимают их владельцы данных животных", – отметили в компании.

В МАУ отметили, что общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были помещены в 337 клеток.

"Размещение животных в клетках более одной разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR", – добавили в авиакомпании.

Там также отметили, что грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные, полностью вентилируется и является температурно регулируемым.

Самолет с 38 мертвыми щенками прибыл в Торонто 13 июня. Канадские власти начали расследование происшествия, полиция Киевской области инициировала уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Авиакомпания МАУ 16 июня заявила, что постоянно в течение многих лет перевозит животных в коммерческих целях в другие страны, с соблюдением всех международных процедур. Смерть собак в МАУ сначала не подтверждали, однако 19 июня опубликовали в Facebook пост, в котором с сожалением признали "трагическую гибель животных на нашем рейсе".

22 июня канадское СМИ National Post сообщило, что некоторые клетки были обмотаны пленкой и животные задохнулись в жаркую погоду.