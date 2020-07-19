"Выглядит идиотски". Климкин заявил, что Иран не должен возглавить расследование крушения самолета МАУ

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что расследование крушения самолета МАУ возле Тегерана должна возглавить Франция, которая будет расшифровывать черные ящики.

Климкин считает, что Ирану выгодно настаивать на ошибке в истории с крушением самолета МАУ Фото: ЕРА

Расследование крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) должен возглавить не Иран, на территории которого это произошло. Об этом 19 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы должны действовать по международному праву. Не вижу никаких проблем, что именно французская сторона, а не Иран, должна возглавить процесс. Если они расшифруют черные ящики, то не будет никаких моментов с манипуляциями в обсуждении с иранцами. Но это должно происходить только при нашем участии. Иранская сторона не должна возглавлять процесс, это против международного права, политически это выглядит идиотски", – сказал дипломат.

Он отметил, что иранской стороне выгодно настаивать на ошибке, которая привела к авиакатастрофе.

"Наша позиция другая. Переговоры о компенсации будут сложными и продолжаться долго, пока иранцы демонстрируют готовность двигаться вперед на словах. А когда дойдет до реальных переговоров, нам нужны три фундаментальные вещи: чтобы Иран признал свою вину, чтобы мы получили заверение, что ничего такого не повторится, и третье – компенсация. Нельзя допустить, чтобы компенсации были неадекватными", – объяснил Климкин.

Франция получила от Ирана черные ящики разбившегося самолета МАУ.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.