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КАТАСТРОФА РЕЙСА MH17

Во Франции расшифровали данные с черных ящиков сбитого самолета МАУ

Анализ данных с черного ящика сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" завершен, сообщили специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

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Иранские следователи 20 июля прибыли во Францию вместе с бортовыми самописцами самолета
Иранские следователи 20 июля прибыли во Францию вместе с бортовыми самописцами самолета 
Фото: EPA

Во Франции закончили расшифровку данных с двух черных ящиков сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины".  Об этом 23 июля Громадське сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, все данные с речевого и параметрического самописца считаны и расшифрованы удачно, несмотря на повреждения черных ящиков.

"Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка – один из этапов. Но невозможно спрогнозировать, сколько будет продолжаться техрасследование", – заявил он.

В Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации на своей странице в Twitter, сообщили, что закончили анализ данных бортовых самописцев.

Иранские следователи 20 июля прибыли во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации вместе с бортовыми самописцами самолета "Международных авиалиний Украины".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

Теги: Украина, Франция, самолет, авиация, МАУ, катастрофа, авиалинии, расследование, крушение самолета МАУ в Иране
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