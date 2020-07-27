Катастрофа МАУ. В МИД Украины сообщили дату консультаций с Ираном о компенсациях семьям погибших

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может раскрывать цифры компенсации семьям жертв рейса "Международных авиалиний Украины", потому что конечные суммы будут согласованы после консультаций.

Консультации с представителями Ирана по поводу выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины" пройдут в Киеве уже на этой неделе. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 27 июля во время совместного брифинга с главой польского МИД Яциком Чапутовичем в Варшаве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29–30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, потому что конечные суммы будут приняты после консультаций", – сказал Кулеба.

В начале июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что Иран не идет на переговоры с Украиной относительно выплаты компенсаций.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.