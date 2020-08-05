Кулеба заявил, что к октябрю Киев рассчитывает получить от Ирана всю информацию о крушении самолета МАУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с иранским коллегой Джавадом Зарифом итоги первого раунда переговоров о компенсациях семьям жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины". Следующий раунд состоится в октябре.

К следующему раунду переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране, который запланирован на октябрь, украинская сторона рассчитывает получить от иранской всю необходимую информацию относительно обстоятельств крушения. Об этом в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует 5 августа пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

По словам Кулебы, после установления всех фактов можно будет перейти к вычислению размера компенсаций.

Стороны обсудили результаты первого раунда переговоров, который состоялся в Киеве 30 июля.

"Требование украинского государства и общества очень простое: правда о трагедии, справедливость в отношении тех, кто сбил самолет, и достойные компенсации пострадавшим", – подчеркнул Кулеба.

Министры согласились, что встреча переговорных команд в октябре должна стать результативной. Кулеба и Зариф отметили, что трагедия рейса PS752 стала болезненной и чувствительной темой для всех пострадавших стран.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.