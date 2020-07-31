Кулеба назвал три результата переговоров о сбитом самолете МАУ с Ираном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге 31 июля, каких результатов удалось достичь в ходе переговоров с иранской стороной в Киеве 30 июля по выплате компенсаций за сбитый самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Кулеба отметил, что переговоры завершились поздно ночью в четверг, 30 июля, и продолжались 11 часов.
"Переговоры прошли в конструктивном духе. Есть согласие и понимание иранской стороны, что нужно провести прозрачное и беспристрастное расследование", – сказал министр.
Он отметил, что стороны добились трех основных результатов.
"Первый. Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Процесс начат", – отметил Кулеба.
Вторым результатом является то, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является.
"Это означает, что мы можем строить работу конструктивно", – сказал Кулеба.
Третьим результатом является договоренность с Ираном о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. По словам Кулебы, он пройдет на нескольких уровнях.
"Будут общаться следователи, технические эксперты и юристы, чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы. На основе этой информации можно подсчитывать сумму ущерба", – отметил министр.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.
В феврале Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция потребовали от Ирана передать черные ящики сбитого Boeing. В Иране объяснили задержку в дальнейшей работе с самописцами вспышкой коронавируса.
6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы. По словам замглавы МИД Ирана Мохсена Бахарванда, осталось только расшифровать данные бортовых самописцев.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.
23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что во Франции закончили расшифровку данных двух черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ. Он отметил, что расшифровка подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.
24 июля в Министерстве иностранных дел Украины рассказали о выводах участников группы расследования крушения Boeing во Франции. По данным МИД, эксперты пришли к выводу, что самолет "Международных авиалиний Украины" сбили ракетой.