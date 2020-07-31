Кулеба назвал три результата переговоров о сбитом самолете МАУ с Ираном

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге 31 июля, каких результатов удалось достичь в ходе переговоров с иранской стороной в Киеве 30 июля по выплате компенсаций за сбитый самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кулеба отметил, что переговоры завершились поздно ночью в четверг, 30 июля, и продолжались 11 часов.

"Переговоры прошли в конструктивном духе. Есть согласие и понимание иранской стороны, что нужно провести прозрачное и беспристрастное расследование", – сказал министр.

Он отметил, что стороны добились трех основных результатов.

"Первый. Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате компенсаций. Процесс начат", – отметил Кулеба.

Вторым результатом является то, что Иран согласился выполнить все обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он является.

"Это означает, что мы можем строить работу конструктивно", – сказал Кулеба.

Третьим результатом является договоренность с Ираном о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. По словам Кулебы, он пройдет на нескольких уровнях.

"Будут общаться следователи, технические эксперты и юристы, чтобы определить все обстоятельства, юридические и технические нюансы. На основе этой информации можно подсчитывать сумму ущерба", ­– отметил министр.