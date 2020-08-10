"Установка на жесткое подавление": В Беларуси силовики начали задерживать демонстрантов

В Минске сотрудники ОМОН призывали людей не поддаваться на провокации и разойтись. Люди в ответ кричали: "Живе Беларусь!" В районе гостиницы "Юбилейная" задержали более 10 человек.

В Минске и других городах Беларуси 10 августа прошли массовые протестные акции, волна задержаний прошла в Минске в районе гостиницы "Юбилейная", где собралось несколько сотен человек, сообщило Еuroradio.fm.

По информации радио, силовики ОМОН призывали людей не поддаваться на провокации и разойтись. Люди в ответ скандировали: "Живе Беларусь!" В итоге были задержали более 10 человек.

Колонна протестующих двигалась с юго-запада в сторону центра Минска. ОМОН встретил ее у станции метро "Грушовка". Протестующие побежали по дворам, дожидались ухода силовиков и вернулись на проспект Дзержинского.

По сообщению Еuroradio.fm, в Минске взорвалась светошумовая граната. Три залпа были на перекрестке улицы Кальварийской и проспекта Машерова.

"Радыё Свобода" сообщало, что шесть человек задержали в других районах города, погрузили в автозак на пересечении проспектов Машерова и Победцева, где дислоцируются усиленный ОМОН, внутренние войска и другие спецслужбы. На площади Победы в Витебске задержаний было не менее 10.

По информации "МБХ Медиа", для борьбы с протестующими в Минск ввели военный спецназ. В городе разместили 5-ю отдельную бригаду специального назначения вооруженных сил страны, сообщил источник, близкий к специальному подразделению. По словам источника, дана установка на "жесткое силовое подавление".

NEXTA пишет, что по людям открыли огонь.

Несколько человек получили ранения. "Наша Нiва" сообщила, что ранена в ногу их журналистка Наталья Лубневская.

ПА ДЭМАНСТРАНТАХ НА КАЛЬВАРЫЙСКАЙ АДКРЫЛІ АГОНЬ



У НАГУ ПАРАНЕНАЯ ЖУРНАЛІСТКА НАШАЙ НІВЫ НАТАЛЛЯ ЛУБНЕ * СКАЯ — Наша Ніва (@nashaniva) August 10, 2020

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси 10 августа возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.