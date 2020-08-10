Активист Заичкин, которого объявили погибшим во время протестов в Минске, оказался жив – СМИ

Участник акции протеста в Беларуси Евгений Заичкин, который считался погибшим в результате избиений сотрудниками ОМОН, оказался жив. Об этом сообщил 10 августа польский канал "Белсат ТV" в Тwitter.
Информацию о смерти Заичкина первым опубликовал Telegram-канал NEXTA Live 10 августа.
"Белсат ТV" утверждает, что его журналисты взяли комментарий у Заичкина.
"Мы с братом и девушкой шли к стеле, подъехал микроавтобус, оттуда выскочили пять – шесть бойцов ОМОН [Отряд милиции особого назначения] и начали задерживать всех, применять силу. Я когда понял, что они бегут за мной, встал на колени, поднял руки", – цитирует "Белсат ТV" Заичкина.
Активист рассказал, что далее последовал удар дубинкой.
"Первый удар в лицо, сразу потекла кровь. После били по телу. Брата задержали. Что с ним – не знаю, дома его нет. Меня задержали, было сотрясение, вызвали "скорую" и отвезли в больницу", – сказал Заичкин и добавил, что из больницы его отпустил врач.
"Я был в больнице. Там также был милиционер. Пришел врач, я попросил его отпустить меня домой, он сказал, что переломов нет, могу уйти, если хочу", – рассказал активист.
В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.
После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.
ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.