Активист Заичкин, которого объявили погибшим во время протестов в Минске, оказался жив – СМИ

Активист Евгений Заичкин, которого считали погибшим после избиения бойцами ОМОН, не умер. Его избили и доставили в больницу, сообщил канал "Белсат ТV".

Участник акции протеста в Беларуси Евгений Заичкин, который считался погибшим в результате избиений сотрудниками ОМОН, оказался жив. Об этом сообщил 10 августа польский канал "Белсат ТV" в Тwitter.

Информацию о смерти Заичкина первым опубликовал Telegram-канал NEXTA Live 10 августа.

"Белсат ТV" утверждает, что его журналисты взяли комментарий у Заичкина.

"Мы с братом и девушкой шли к стеле, подъехал микроавтобус, оттуда выскочили пять – шесть бойцов ОМОН [Отряд милиции особого назначения] и начали задерживать всех, применять силу. Я когда понял, что они бегут за мной, встал на колени, поднял руки", – цитирует "Белсат ТV" Заичкина.

Скриншот: Белсат TV / Twitter

Активист рассказал, что далее последовал удар дубинкой.

"Первый удар в лицо, сразу потекла кровь. После били по телу. Брата задержали. Что с ним – не знаю, дома его нет. Меня задержали, было сотрясение, вызвали "скорую" и отвезли в больницу", – сказал Заичкин и добавил, что из больницы его отпустил врач.

"Я был в больнице. Там также был милиционер. Пришел врач, я попросил его отпустить меня домой, он сказал, что переломов нет, могу уйти, если хочу", – рассказал активист.