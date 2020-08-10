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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших от вооруженных конфликтов

По состоянию на 31 декабря 2019 года вынужденными переселенцами из-за вооруженной агрессии РФ против Украины стали более 190 тыс. детей.

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Статус пострадавших от боевых действий получили 20% детей, которые вынуждены были покинуть свои дома на Донбассе
Статус пострадавших от боевых действий получили 20% детей, которые вынуждены были покинуть свои дома на Донбассе
Фото: depositphotos.com

В Украине 39 тыс. детей получили статус пострадавших от вооруженных конфликтов. Об этом говорится в ежегодном докладе за 2019 год о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

При этом по состоянию на 31 декабря 2019 года вынужденными переселенцами из-за вооруженной агрессии РФ против Украины стали более 190 тыс. детей.

В ОГА подчеркнули, что статус пострадавших от боевых действий получили лишь 20% детей, которые вынуждены были покинуть свои дома за время российской оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, оккупация, боевики, переселенцы, война на Донбассе
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