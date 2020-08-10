Боевики на Донбассе совершили два неприцельных провокационных обстрела – штаб ООС

За прошлые сутки две провокации боевиков из стрелкового оружия были зафиксированы у Новозвановки и Марьинки, украинские военные огонь в ответ не открывали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

9 августа боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Две вражеские провокации из стрелкового оружия зафиксированы у Новозвановки и Марьинки. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины ответный огонь не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – отметили в штабе.

На данный момент ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Кроме того, боевики проводили инженерное оборудование позиций вблизи населенного пункта Трудовское в сторону украинских позиций, что также является нарушением договоренностей трехсторонней контактной группы, говорится в сообщении.

"На Приазовье зафиксирован пролет БПЛА российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы немедленно подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – добавили в штабе.

После полуночи на Донбассе соблюдается режим перемирия.

15-е сутки подряд среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет, говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".