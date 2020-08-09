ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб ООС: 14 дней подряд среди личного состава Объединенных сил нет погибших и раненых

В штабе операции Объединенных сил заявили, что в течение 9 августа на Донбассе не было обстрелов со стороны боевиков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В течение дня боевики не стреляли в сторону украинских военных
В течение дня боевики не стреляли в сторону украинских военных
Фото: EPA

Штаб операции Объединенных сил сообщил об одном нарушении условий перемирия со стороны пророссийских боевиков на Донбассе.

"Вблизи временно оккупированного населенного пункта Трудовое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений", – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

При этом обстрелов со стороны боевиков в течение 9 августа зафиксировано не было.

"14-е сутки подряд, с момента объявления режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – подчеркнули в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/918446715314612

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: Донбасс, перемирие, ВСУ, российская агрессия, контактная группа, война на Донбассе, ЛДНР, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек. Видео
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
Ляшко показал фото с двухмесячным сыном
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
"Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS