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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о прекращении огня – штаб ООС

8 августа представители незаконных вооруженных формирований неприцельно стреляли из гранатометов и стрелкового оружия в районе Попасной, Гнутово, у Новоалександровки, Орехово и Водяного. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные огонь в ответ не открывали
Украинские военные огонь в ответ не открывали
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили договоренности о перемирии. Семь из них были огневыми провокациями, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Противник из подствольного гранатомета сделал по одному выстрелу в районе населенных пунктов Шумы и Водяное. Еще по одному разу враг выстрелил из автоматических станковых гранатометов у Попасной и Гнутово, а из стрелкового оружия противник пытался спровоцировать наших воинов и у Новоалександровки, Орехово и Водяного. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

Еще одним нарушением со стороны боевиков в штабе назвали проведение инженерных работ вблизи населенного пункта Пикузы.

С начала новых суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

В штабе отметили, что Объединенные силы полностью контролируют ситуацию.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/918093295349954

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: Донбасс, военные, провокации, боевики, Попасная, Орехово, Гнутово, Водяное, обстрелы, Шумы, Новоалександровка, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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