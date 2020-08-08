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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сегодня боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 8 августа боевики стреляли и в Луганской, и в Донецкой областях.

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Украинские военные на провокации не реагировали
Украинские военные на провокации не реагировали
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

8 августа на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в сводке по состоянию на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано пять нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам трехсторонней контактной группы, в том числе четыре огневые провокации", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что по одному выстрелу из гранатомета было зафиксировано в районе Попасной Луганской области и населенных пунктов Гнутово и Шумы – Донецкой. Из стрелкового оружия сделали один выстрел в районе Новоалександровки Луганской области.

"Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – отметили в штабе ООС.

Командование операцией подчеркивает, что на всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере, а военнослужащие Объединенных сил "на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали".

"Кроме того, в утренние часы отмечено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонней контактной группы – вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы [Донецкой области] враг осуществлял инженерные работы", – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/688896868507137/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: Луганская область, Донецкая область, провокации, боевики, перемирие, Попасная, Гнутово, война в Украине, Новоалександровка, война на Донбассе, ООС, трехсторонняя контактная группа
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