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Зеленский побывал в зоне проведения операции Объединенных сил. Фоторепортаж

Сегодня 19.15
6-го и 7 августа президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донецкой и Луганской областях, где проводится операция Объединенных сил. В ходе визита глава государства пообщался с местными жителями и военными, в том числе находящимися на линии соприкосновения. Фотографии из зоны ООС опубликовал сайт президента.
Теги: Луганская область, Донецкая область, военные, Владимир Зеленский, война в Украине, президент, война на Донбассе, визит, операция Объединенных сил, ООС
 

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