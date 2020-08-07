Зеленский побывал в зоне проведения операции Объединенных сил. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
6-го и 7 августа президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донецкой и Луганской областях, где проводится операция Объединенных сил.
В ходе визита глава государства пообщался с местными жителями и военными, в том числе находящимися на линии соприкосновения. Фотографии из зоны ООС опубликовал
сайт президента.