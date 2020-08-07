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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны – Таран

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, мира на Донбассе хочет и армия, и гражданское население.

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Таран: Все хотят мира на этой земле
Таран: Все хотят мира на этой земле
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

На Донбассе, где объявлено перемирие, начали чувствовать завершение войны, заявил 7 августа министр обороны Украины Андрей Таран во время визита в зону проведения операции Объединенных сил президента Владимира Зеленского. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Таран заявил, что "почти за две недели перемирия армия и жители Донбасса начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе начало возрождаться". По словам министра, "от войны устали и армия, и гражданские".

"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Должны решать этот вопрос политическим путем... Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", – отметил Таран.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Теги: армия, война, перемирие, Андрей Таран, война в Украине, война на Донбассе, население
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