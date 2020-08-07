Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"

Документальный фильм "Отдаленный лай собак", рассказывающий о жизни 10-летнего донбасского мальчика во время боевых действий, заявлен в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях".

Документальный фильм "Отдаленный лай собак", в котором описана история мальчика, проживающего на Донбассе во время боевых действий, стал одним из претендентов на телевизионную премию "Эмми". Об этом на своей странице в Facebooк сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров.

Картина совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине заявлена в номинации "Выдающийся документальный фильм о современных событиях". За победу в этой категории также будут бороться документальные ленты от HBO, PBS, CNN, Netflix, отметил Сафаров.

Он подчеркнул, что в этом году за место в номинации боролись около двух тысяч документальных лент.

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.

72-я церемония вручения "Эмми" состоится 20 сентября 2020 года. Список номинантов обнародован на официальном сайте премии.

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