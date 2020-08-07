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07 августа, 2020
 
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Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"

Документальный фильм "Отдаленный лай собак", рассказывающий о жизни 10-летнего донбасского мальчика во время боевых действий, заявлен в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях".

72-я церемония "Эмми" запланирована на сентябрь 2020 года
72-я церемония "Эмми" запланирована на сентябрь 2020 года
Фото: Emmys / Television Academy / Facebook

Документальный фильм "Отдаленный лай собак", в котором описана история мальчика, проживающего на Донбассе во время боевых действий, стал одним из претендентов на телевизионную премию "Эмми". Об этом на своей странице в Facebooк сообщил ассистент режиссера картины Азад Сафаров. 

Картина совместного производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине заявлена в номинации "Выдающийся документальный фильм о современных событиях". За победу в этой категории также будут бороться документальные ленты от HBO, PBS, CNN, Netflix, отметил Сафаров. 

Он подчеркнул, что в этом году за место в номинации боролись около двух тысяч документальных лент. 

https://www.facebook.com/azad.safarov/posts/3333617820030393

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года. 

72-я церемония вручения "Эмми" состоится 20 сентября 2020 года. Список номинантов обнародован на официальном сайте премии. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: США, Украина, кино, война, Донбасс, режиссер, премия Эмми
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