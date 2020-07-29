В США объявили номинантов "Эмми 2020"

Сериалы от Netflix заявлены в 160 номинациях американской телевизионной премии "Эмми". Телепродукция конкурирующего канала HBO представлена в 107 категориях.

72-я церемония "Эмми" запланирована на сентябрь 2020 года Фото: Emmys / Television Academy / Facebook

Американская телевизионная академия объявила список претендентов на премию "Эмми", 72-я церемония вручения которой состоится 20 сентября 2020 года. Список номинантов обнародован на официальном сайте премии.

Сериалы от Netflix заявлены в 160 номинациях. Продукция телеканала HBO представлена в 107 категориях премии.

Лидером по числу номинаций стал сериал "Хранители" – он заявлен в 26 категориях. На победу в 20 номинациях претендует сериал "Удивительная миссис Мейзел".

В категории "Лучший драматический сериал" среди номинантов указаны "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Наследники", "Рассказ служанки", "Корона", "Мандалорец", "Очень странные дела»".

За награду в номинации "Лучший комедийный сериал" будут бороться "Удивительная миссис Мейзел", "Шиттс Крик", "В лучшем мире", "Умерь свой энтузиазм", "Мертв для меня", "Белая ворона", "Метод Комински", "Чем мы заняты в тени".

На лучшую мужскую роль в драматическом сериале претендуют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Стерлинг Браун, Джейсон Бейтман, Билли Портер и Стив Карелл.

В категории "Лучшая женская роль в драматическом сериале" заявлены Джоди Комер, Сандра О, Дженнифер Энистон, Лора Линни, Зендея и Оливия Колман.

Актер Брэд Питт отмечен в номинации "Лучший приглашенный актер" за исполнение эпизодической роли вирусолога в сериале "В субботу вечером в прямом эфире". В этой категории также представлены актеры Люк Кирби, Дев Патель, Адам Драйвер, покойный Фред Уиллард и Эдди Мерфи.

Триумфаторами "Эмми" в минувшем году стали сериалы "Игра престолов", "Чернобыль" и "Удивительная миссис Мейзел".

"Эмми" – американская телевизионная премия. Она считается телевизионным эквивалентом "Оскара". Церемония проводится с 1949 года.