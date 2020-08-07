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ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 августа на Донбассе не было зафикисировано ни одного обстрела, сегодня стреляли уже дважды

После полуночи боевики на Донбассе совершили два провокационных обстрела в районе Новолуганского и Шумов, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Штаб ООС: Украинские военные ответный огонь не открывают
Штаб ООС: Украинские военные ответный огонь не открывают
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не было зафиксировано обстрелов со стороны боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага. Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой", – говорится в сообщении.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации уже дважды нарушили режим прекращения огня – из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новолуганское, из подствольного гранатомета – вблизи Шумов.

Украинские военные ответный огонь не открывали, подчеркнули в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/916550805504203

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: Донбасс, провокации, боевики, гранатомет, обстрелы, Шумы, военнослужащий, война на Донбассе, Новолуганское, операция Объединенных сил, ООС
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