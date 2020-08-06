ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики один раз совершили провокационный обстрел в зоне проведения ООС – штаб

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой, сообщили в штабе ООС. После полуночи обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

С 27 июля на Донбассе действует перемирие
С 27 июля на Донбассе действует перемирие
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За прошедшие сутки боевики на Донбассе один раз нарушили режим перемирия. Украинские военные ответный огонь не открывали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Вражескую провокацию из подствольного гранатомета зафиксировали в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

Потерь в рядах ООС нет. 

С начала новых суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/915777328914884

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. 

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

4 августа в штабе ООС сообщили, что девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых в рядах Объединенных сил нет.

Теги: Донбасс, военные, провокации, боевики, гранатомет, обстрелы, Шумы, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Мы взрослые, нам так нельзя". Alyosha показала, как ее дети купаются в фонтане
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
18-летний сын Джонни Деппа был замечен на прогулке с французской моделью
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что сильно заболела
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
Жижченко, лидер Onuka рассказала, на каких условиях соглашалась родить мужу ребенка
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Какая же ты красивая, добрая, фея". Полякова обнародовала снимки матери
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Мими стала мамой". Каменских поделилась трогательным роликом о своей болонке
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
"Холостяк" Мельник выйдет на паркет "Танцев со звездами"
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS