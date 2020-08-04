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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Девятые сутки нет потерь в рядах Объединенных сил – штаб ООС

3 августа боевики на Донбассе произвели три провокационных обстрела, украинские военные ответный огонь не открывали, сообщили в штабе операции Объединенных сил. Еще один обстрел был зафиксирован сегодня после полуночи.

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В штабе ситуацию называют контролируемой
В штабе ситуацию называют контролируемой
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых в рядах Объединенных сил нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано три обстрела боевиков. Утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета противник произвел у Пивденного, потом несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку от Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска, рассказали в штабе.

"На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника ответный огонь не открывали", – говорится в сообщении.

С начала новых суток уже зафиксирована новая провокация – ночью боевики совершили один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. Украинские военные ответный огонь не открывали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/914298229062794

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

30 июля начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в зоне проведения ООС фиксируются только "одиночные обстрелы".

Теги: Донбасс, боевики, Марьинка, перемирие, Пески, Майорск, обстрелы, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Пивденное, ООС
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