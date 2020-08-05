СБУ задержала бывшего пулеметчика батальона "Восток", который скрывался в РФ

Бывший боевик террористического батальона "Восток" воевал на стороне боевиков в районе донецкого аэропорта, сообщили в Службе безопасности Украины.

Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика террористического батальона "Восток". Об этом 5 августа сообщил пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к рядам батальона "Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песок. В 2015 году злоумышленник оставил группировки и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия", – сообщили в пресс-центре.

СБУ задержала мужчину, когда он тайно прибыл на подконтрольную правительству территорию Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или организации).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.