В Харьковской области боевика "ДНР" приговорили к четырем годам тюрьмы

По данным прокуратуры Харьковской области, мужчина в течение 2016 года состоял в группировке "ДНР". "Отделом военного комиссариата "ДНР" мужчине был выдан военный билет, военная форма "ДНР" и огнестрельное оружие. В течение августа – ноября 2016 года боевик осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области. Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте "Гоптовка", – сказано в сообщении.
Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.
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