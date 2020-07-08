В Харьковской области боевика "ДНР" приговорили к четырем годам тюрьмы

Дергачевский районный суд (Харьковская область) признал уроженца Авдеевки виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и приговорил к четырем годам лишения свободы.

По данным прокуратуры Харьковской области, мужчина в течение 2016 года состоял в группировке "ДНР". "Отделом военного комиссариата "ДНР" мужчине был выдан военный билет, военная форма "ДНР" и огнестрельное оружие. В течение августа – ноября 2016 года боевик осуществлял боевое дежурство в Петровском районе Донецкой области. Задержали мужчину во время его попытки попасть на территорию Российской Федерации на пропускном пункте "Гоптовка", – сказано в сообщении.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, поскольку не истек срок апелляционного обжалования.