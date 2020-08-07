Бывший военный в соцсетях призывал к нарушению перемирия на Донбассе – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах бывшего украинского военного, который призывал боевиков на Донбассе к ведению активных боевых действий.

В Сумах бывший украинский военный публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий на Донбассе и к нарушению режима прекращения огня на линии разграничения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"СБУ продолжает системно противодействовать попыткам антиукраинских интернет-провокаторов обострить внутреннюю ситуацию в стране через социальные сети. Одного из таких пропагандистов сотрудники спецслужбы на днях разоблачили в Сумах. Им оказался бывший украинский военный, который после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети", – говорится в сообщении.

По результатам обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.