ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Бывший военный в соцсетях призывал к нарушению перемирия на Донбассе – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Сумах бывшего украинского военного, который призывал боевиков на Донбассе к ведению активных боевых действий.

По месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности
По месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности
Фото: ssu.gov.ua

В Сумах бывший украинский военный публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий на Донбассе и к нарушению режима прекращения огня на линии разграничения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"СБУ продолжает системно противодействовать попыткам антиукраинских интернет-провокаторов обострить внутреннюю ситуацию в стране через социальные сети. Одного из таких пропагандистов сотрудники спецслужбы на днях разоблачили в Сумах. Им оказался бывший украинский военный, который после отставки пренебрег присягой и призывал к нарушению территориальной целостности Украины. Деструктивные материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети", – говорится в сообщении.

По результатам обысков по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Теги: СБУ, Донбасс, военные, боевики, перемирие, война на Донбассе, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды" Нормальных людей"
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды" Нормальных людей"
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS