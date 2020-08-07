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Офис омбудсмена Украины выявил Telegram-бот, который распространяет персональные данные военнослужащих

О Telegram-боте, который распространяет данные почти 7 тыс. украинских военных, правоохранительным органам сообщили в июле, тем не менее он продолжает действовать. Об этом заявили в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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В файле содержатся ФИО и другие данные 6907 военнослужащих
В файле содержатся ФИО и другие данные 6907 военнослужащих
Фото: depositphotos.com

В июле секретариат уполномоченного Верховной Рады выявил чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародована таблица с информацией об украинских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена Украины 7 августа.

В файле содержатся ФИО, номера воинских частей, даты самовольного оставления воинских частей, всего в списке данные о 6907 военнослужащих.

"С целью оперативного пресечения незаконного распространения персональных данных граждан Украины секретариатом омбудсмена были направлены письма в адрес СБУ и Национальной полиции Украины для принятия мер реагирования в пределах их компетенции. Была отмечена необходимость безотлагательной блокировки Telegram-бота, который по состоянию на сегодня продолжает распространять указанный файл с персональными данными", – сказано в сообщении.

В офисе омбудсмена подчеркнули, что в условиях российской агрессии на востоке Украины утечка информации об украинских военных может нанести вред обороноспособности страны.

6 августа в Нацполиции Украины сообщили, что по этому факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В офисе омбудсмена напомнили: санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Украина, омбудсмен, война в Украине, военнослужащий, Telegram
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