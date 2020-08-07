Завладели 7 млн грн выплат для военных. В Тернополе предъявили подозрение в мошенничестве

Трое жителей Тернополя и житель Киева предлагали участникам боевых действий помощь в получении группы инвалидности и оформляли пакет поддельных медицинских документов. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Фигуранты дела обращались в Министерство обороны Украины с заявлением о выплате единовременного пособия Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Тернополе разоблачили группу лиц, которые завладели 7 млн грн, выделенных для выплаты одноразовой денежной помощи участникам боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По версии следствия, трое жителей Тернополя и житель Киева подыскивали участников боевых действий, предлагали им помощь в получении группы инвалидности и оформляли пакет поддельных медицинских документов.

"На основании поддельных документов подозреваемые обращались в Министерство обороны Украины с заявлением о выплате единовременного пособия участнику боевых действий в размере 250-кратного прожиточного минимума. Таким образом в течение 2018–2019 годов участники группы получили более 7 млн грн", – сообщили в Офисе ГП.

Правоохранители предупредили завладение еще почти 6 млн грн.

Четырем лицам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 УК Украины (мошенничество). Прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения.