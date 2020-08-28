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Кабмин Украины ожидает второй транш МВФ до конца года – СМИ

Собеседник "Укринформа" сообщил, что Кабинет Министров Украины находится "в еженедельной коммуникации с МВФ".

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В Кабмине отметили, что третий транш МВФ ожидается согласно графику в следующем году
В Кабмине отметили, что третий транш МВФ ожидается согласно графику – в следующем году
Фото: depositphotos.com

В Кабинете Министров Украины рассчитывают, что второй транш Международного валютного фонда страна получит до конца 2020 года. Об этом 28 августа сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в правительстве.

"Ожидаем второй транш до конца этого года", – сказал собеседник агентства.

По его словам, Кабмин находится "в еженедельной коммуникации с МВФ". Есть таблица выполнения требований с международными партнерами. В частности, девять структурных маркеров, один из которых уже выполнен, остальные восемь должны быть выполнены согласно графику.

Он подчеркнул, что важным моментом в вопросе получения траншей является назначение миссии МВФ.

Также собеседник агентства отметил, что третий транш ожидается согласно графику – в следующем году.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Эту сумму планируют перечислить четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша кредита.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил в июне, что фонд планирует в сентябре этого года провести первый обзор выполнения Украиной программы stand-by. По его результатам МВФ примет решение о выделении следующего транша. Райс говорил, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19.

Глава НБУ Кирилл Шевченко считает, что Украина успешно движется к выполнению положений меморандума о сотрудничестве с МВФ. По его словам, точные даты получения очередного транша кредита будут известны в конце августа.

Теги: Украина, Кабинет Министров, МВФ, кредиты, транш, Кирилл Шевченко
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