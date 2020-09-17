В Европарламенте считают, что Украина может потерять безвиз из-за конкурсной комиссии САП

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей в Специализированной акнтикоррупционной прокуратуре. Вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен уверена, что членам этой комиссии не хватает опыта и добродетельной репутации.

В комиссию по САП вошли 11 человек Фото: depositphotos.com

Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом и полуторамиллиардный транш помощи из-за комиссии для отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом в Twitter сообщила вице-президент комитета Европарламента по ассоциации между Украиной и ЕС Виола фон Крамен.

"Пока международное сообщество занято Беларусью, украинское правительство спешно продвигает кандидатов, которым не хватает опыта и добродетельной репутации, к отбору главы САП. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в €1,5 млрд", – заявила она.

While international community is occupied with #Belarus, * #Ukraine government is hastily pushing candidates lacking experience & integrity to select #SAPO head. This will not fly

* Government is jeopardizing visa-free with the EU and further trance of €1,5 Billion assistance — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) September 17, 2020

17 сентября Верховная Рада Украины приняла проект постановления, которым утвердила состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

По данным "Европейской правды", послы Германии, Великобритании, Европейского союза в Украине, а также региональный директор Всемирного банка направили украинским властям письмо, в котором раскритиковали этот проект постановления. Письмо, как выяснило издание, получили спикер Дмитрий Разумков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Представители западных доноров и кредиторов Украины отметили, что антикоррупционные усилия украинской власти "были и остаются в центре партнерства между международным сообществом и Украиной", а САП является "критически важной частью украинской антикоррупционной архитектуры", поэтому прозрачная процедура отбора нового руководителя ведомства является "жизненно важной".

Дипломаты и кредиторы в письме воздержались от оценки предложенных в проекта постановления кандидатов, но напомнили о требовании закона относительно высокой репутации и опыта в сфере противодействия коррупции для членов конкурсной комиссии.

Оппозиционные фракции в парламенте также критиковали предложенных в проекте постановления кандидатов. Они указывали, что у этих экспертов нет опыта борьбы с коррупцией, что является прямым требованием закона (в ст. 8 закона "О прокуратуре" сказано, что членами конкурсной комиссии должны быть лица, "имеющие безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере предотвращения или противодействия коррупции").