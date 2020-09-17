Главой антикоррупционной прокуратуры может стать нардеп Костин – СМИ

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета правовой политики Андрей Костин является основным кандидатом на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает "РБК-Украина".

Новым главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры может стать народный депутат от "Слуги народа", глава комитета правовой политики Андрей Костин. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник во фракции партии монобольшинства.

В материале "Большая перестановка: что власть планирует делать с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и САП" говорится, что власти уже определились с кандидатурой главы антикоррупционной прокуратуры.

До избрания в Раду Костин работал адвокатом в Одессе.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли он участвовать в конкурсе на должность главы САП, Костин сказал: "В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея – это всегда повод над ней поразмыслить".

Предыдущий руководитель САП – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе. Он возглавлял ведомство с 2015 года.