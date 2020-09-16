Послы "Большой семерки" заявили, что антикоррупционные органы и Нацбанк Украины должны оставаться независимыми

Независимость антикоррупционных органов является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с Евросоюзом.

Послы стран G7 ("Большой семерки") напомнили, что украинские антикоррупционные органы и Национальный банк должны оставаться независимыми. Об этом говорится в совместном заявлении послов в Twitter.

"Послы стран G7 приветствовали новости от представителя МВФ в Украине. Послы подчеркнули, что Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и добропорядочности таких учреждений, как Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, чтобы не дать коррупции подорвать реформы, достигнутые на сегодня", – говорится в заявлении.

G7 Ambassadors welcomed an update from IMF Res Rep in Ukraine. Ambassadors underscored Ukraine must demonstrate political will to protect independence of NBU & integrity of institutions like NABU, SAPO, & HACC to ensure corruption does not erode reform progress made so far. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 16, 2020