Офис президента надеется, что нардеп Юрченко, фигурирующий в коррупционном скандале, будет сотрудничать с НАБУ

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко, который фигурирует в деле о взяточничестве, заявил о своем выходе из фракции. Об этом Офису президента Украины сообщил глава фракции Давид Арахамия.

Офис президента Украины ожидает, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Юрченко, фигурирующий в коррупционном скандале, будет сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на сайте ОПУ 15 сентября.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил Офису президента, что Юрченко, "относительно которого в СМИ распространяют" сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко будет в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", – заявили в ОПУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал "Интерфакс-Украина", что ОПУ не вмешивается в ситуацию.

"[Было принято решение] приостановить членство [Юрченко во фракции] до проведения окончательного расследования. Сейчас это оформляется документально. Виноват? Лишение всего, голосование за "выход из парламента" и окончательная судебная точка. Нормальная же практика", – добавил Подоляк.

13 сентября исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ объявило о подозрении помощнику Юрченко. По данным Лероса, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. Подозрение помощнику вручили 10 сентября, подтвердили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сегодня.

НАБУ, не упоминая имени Юрченко, обнародовало видео, в котором показало записи разговоров народного депутата, его помощника и детектива "под прикрытием" о получении взятки. По данным детективов, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов комитета. Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения нардепу о подозрении и с 10 сентября просит генпрокурора Украины Ирину Венедиктову подписать проект подозрения, но та за пять дней не приняла решение.

Венедиктова сегодня в Верховной Раде говорила, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства. Она считает, что пока нет оснований объявлять Юрченко о подозрении.