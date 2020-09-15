Венедиктова: В этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко, вовлеченному в скандал со взяточничеством.

Венедиктова заявила, что покрывать никого не будет Фото: ЕРА

Офис генерального прокурора открыл уголовные производство в отношении нескольких народных депутатов. Об этом сегодня в ходе выступления в Верховной Раде заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этом государстве идет несколько дел по многим народным избранникам. И результаты мы увидим – мы или придем к процессуальным решениям либо не придем", – подчеркнула Венедиктова. Она отметила, "покрывать" никого не будет.

Комментируя ситуацию с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Александром Юрченко, вовлеченным в скандал со взяточничеством, генпрокурор сказала, что пока нет оснований объявлять ему о подозрении.

"Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа по установленным вышеуказанным фактам на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установленного факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно", – отметила она.

Венедиктова подчеркнула, что Национальное антикоррупционное бюро не передавало материалов уголовного производства.

"Мы готовы – прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры и я – лично тщательно изучить материалы уголовного производства, отработать их, если необходимо, дать указания, которые надо сделать. Если будет достаточно оснований, я это сделаю и сообщу", – добавила Венедиктова.

13 сентября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении помощнику Юрченко. Как написал исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Гео Лерос, помощник получил взятку в размере $13 тыс. из $200 тыс., которые предназначались Юрченко за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами.

Нардеп может выйти из фракции.

Юрченко является главой подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.