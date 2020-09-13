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Эта Верховная Рада доработает до конца – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил мнение о том, что парламент девятого созыва проработает до конца каденции, как это предусмотрено в Конституции Украины.

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Разумков: Законных оснований прекратить работу Верховной Рады нет
Разумков: Законных оснований прекратить работу Верховной Рады нет
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Верховная Рада Украины девятого созыва доработает до конца своей каденции. Такое мнение он выразил на телеканале NewsOne в программе "Личный формат" 12 сентября.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", – сказал Разумков.

По словам спикера Рады, сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

"Тут не должно быть ощущений. Тут есть закон. В данном случае это Конституция государства. Именно она четко определяет основания для досрочных прекращений полномочий Рады. Ни одного из этих условий не существует", – сказал он.

Разумков порекомендовал работать так, чтобы не задумываться, когда закончится время работы на должности депутата или спикера Рады.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Выборы прошли по смешанной системе: половина депутатов избиралась по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент должны выбрать 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

3 августа Центризбирком объявил окончательные результаты выборов в Раду по партийным спискам, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, "Голос" – 5,82%.

5 августа ЦИК признал избранными 198 из 199 мажоритарщиков. Исключение составляет округ №210 в Черниговской области, где повторно пересчитывали голоса.

7 августа "Голос України" и "Урядовий кур'єр" опубликовали списки избранных депутатов Верховной Рады. В них указаны имена 225 нардепов, которые прошли в парламент по многомандатному округу, и 198 депутатов, баллотировавшихся в одномандатных округах.

Теги: Верховная Рада, выборы, депутаты, парламент, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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