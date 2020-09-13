Эта Верховная Рада доработает до конца – Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил мнение о том, что парламент девятого созыва проработает до конца каденции, как это предусмотрено в Конституции Украины.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Верховная Рада Украины девятого созыва доработает до конца своей каденции. Такое мнение он выразил на телеканале NewsOne в программе "Личный формат" 12 сентября.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная Рада Украины, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", – сказал Разумков.

По словам спикера Рады, сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

"Тут не должно быть ощущений. Тут есть закон. В данном случае это Конституция государства. Именно она четко определяет основания для досрочных прекращений полномочий Рады. Ни одного из этих условий не существует", – сказал он.

Разумков порекомендовал работать так, чтобы не задумываться, когда закончится время работы на должности депутата или спикера Рады.